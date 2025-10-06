Tragedia en Ciudad Obregón: Tras balacera en Posadas del Sol mueren dos jóvenes; tenían 13 y 16 años

Ciudad Obregón, Sonora.- La tragedia enluta a las familias de Ciudad Obregón, pues después de la balacera que se registró en la colonia Posada del Sol, la cual dejó cuatro jóvenes lesionados, se informó que dos de ellos murieron por los hechos. Los hechos ocurrieron el sábado 4 de octubre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo Sonora, cuando un grupo de individuos fuertemente armados llegó y, sin mediar palabras con los presentes, abrió fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en la vía pública donde se encontraban los jóvenes.

Después de horas del ataque y luchar por su vida, se informó que las víctimas mortales son Ángel, de 13 años de edad, y Astrid, de 16 años de edad, quienes tras varias horas en agonía no pudieron sobrevivir a las heridas producidas por arma de fuego.





Uno de los menores víctimas de los hechos

Cabe señalar que los hechos se dieron cuando un grupo de jóvenes se encontraba conviviendo en un domicilio de las calles Santa Cristina y San Martín, hasta donde llegaron sujetos armados y les dispararon. En el ataque, los hoy occisos quedaron heridos de gravedad junto con otros dos, quienes aún se encuentran luchando por sus vidas. Los otros dos menores fueron identificados como Leonel, de 16 años de edad, y Alex, también de 16 años de edad.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no han dado a conocer información sobre los hechos; se espera que pronto la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dé a conocer más detalles al respecto del ataque y avances sobre las investigaciones hasta el momento.



Menor víctima mortal de los hechos

Al tratarse de un caso donde están implicados menores de edad, el hecho causó mayor indignación entre la sociedad de Ciudad Obregón, que expresó su preocupación por la integridad de los jóvenes. Cabe señalar que hasta la publicación de esta nota informativa se sabe que los otros dos menores permanecen internados en un hospital de Ciudad Obregón, pero no se sabe cuál es su estado de salud con exactitud.

Detienen a presunto ladrón en Plaza Tutuli

En otros hechos, un hombre fue detenido este domingo tras ser sorprendido intentando sustraer aparatos electrónicos de una tienda en la plaza Tutuli, en Ciudad Obregón. De acuerdo con información, los hechos ocurrieron ayer, domingo 5 de octubre, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en el inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero 825.

