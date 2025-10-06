Tragedia en Tlalpan: Pipa atropella a dos motociclistas; conductor termina detenido

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 6 de octubre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en la colonia Chimalcocoyoc, en la alcaldía Tlalpan, luego de que se reportara un grave accidente vial grave: Una pipa de agua atropelló a dos motociclistas, quienes desgraciadamente perdieron la vida en la Carretera Federal México-Cuernavaca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle Clavel Norte, donde el conductor de la pipa presuntamente arrolló a dos personas que circulaban en motocicleta. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al llegar al sitio, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron a un hombre inconsciente bajo la pipa y una motocicleta.

Los hechos se reportaron este lunes en la mañana. Foto: Twitter

Apocos metros, fue ubicada una mujer tirada sobre la cinta asfáltica. Ante la gravedad de la situación, los oficiales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron rápidamente y confirmaron que ambos motociclistas habían perdido la vida. Los cuerpos quedaron cubiertos con una sábana azul.

Tras el accidente, el conductor de la pipa fue detenido en el lugar y trasladado ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica. Las autoridades continuaron con el levantamiento de los vehículos y el despeje del área, mientras que la circulación en la vía se vio afectada por varias horas.

Imágenes sensibles ??



uD83DuDD34 Un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta pierden la vida, tras ser atropellados por una pipa de #agua, sobre la carretera México - #Cuernavaca, en la colonia San Pedro Mártir, alcaldía #Tlalpan uD83DuDCA5uD83DuDE9A#LaHoraMx uD83DuDD5B pic.twitter.com/Fz2LNHSzXz — La Hora (@LaHoraMX) October 6, 2025

Caminos y Puentes Federales (Capufe) recordó a los conductores que ofrece asistencia vial en todas las carreteras federales, incluida la México-Cuernavaca, a través del número 074 o por medio del correo quejas@capufe.gob.mx, además de su directorio en redes sociales. Este tipo de servicios resultan fundamentales para atender incidentes de tránsito y apoyar a conductores y peatones ante emergencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui