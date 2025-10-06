Tras meses de búsqueda, capturan en Chiapas al feminicida de la regidora Lola Patricia

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Tras un operativo de varios meses, fuerzas de seguridad del Estado de Chiapas lograron la detención de Simón 'N', señalado como el presunto autor material del feminicidio de Lola Patricia Patishtán, quien fungía como segunda regidora del Ayuntamiento de San Juan Chamula. La captura representa un avance importante en un caso que ha sido prioritario para las autoridades estatales, en el marco de su política de cero impunidad en delitos de violencia de género.

La detención se llevó a cabo durante la noche del jueves en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la Fiscalía de Feminicidios y la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. Sobre el detenido pesaba una orden de aprehensión vigente y la Secretaría General del Estado había emitido una recompensa para quien proporcionara información que llevara a su localización.

En una declaración oficial, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la aprehensión y destacó el compromiso de la institución para garantizar justicia. "Quiero informar que tenemos una estrategia de cero impunidad: ningún feminicidio en el estado quedará sin castigo. Este crimen no quedará impune; el detenido enfrentará la justicia y se solicitará la pena máxima de 100 años de prisión", afirmó el funcionario, reiterando la postura de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en junio de este año en la comunidad de Bautista Chico, perteneciente al municipio de Chamula. Según la carpeta de investigación, la víctima, de 26 años de edad, fue agredida con un arma de fuego dentro de su domicilio. El presunto agresor, identificado como su pareja sentimental, huyó del lugar en un vehículo tras el ataque. A pesar de ser trasladada de emergencia al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de las Casas, la funcionaria municipal falleció debido a la gravedad de una herida en la cabeza.

Buscan a Simón Jiménez Patishtán. La @FGEChiapas ofrece recompensa de 500 mil pesos. Es el responsable del #Feminicidio de Lola Patricia, regidora del ayuntamiento de San Juan Chamula. El acto criminal en el mes de junio en la localidad de #BautistaChico del municipio de #Chamula… pic.twitter.com/SgJhUeld0e — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) July 18, 2025

Las diligencias ministeriales y los análisis periciales realizados por la FGE permitieron reunir los elementos de prueba necesarios para vincular a Simón 'N' con el crimen y solicitar su orden de captura. Ahora, el imputado ha sido puesto a disposición del juez de control correspondiente. Se espera que en los próximos días se celebre la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formulará la imputación formal y solicitará la vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva.

