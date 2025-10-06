Vecinos salvan la vida de hombre en Hermosillo; combatieron el incendio de su vivienda

Hermosillo, Sonora.- Un rápido accionar por parte de residentes de la colonia Choyal, de Hermosillo, en conjunto con la labor de los servicios de emergencia, fue fundamental para controlar un conato de incendio registrado la tarde de este lunes 6 de octubre en una vivienda particular. Los hechos se suscitaron aproximadamente a las 13:30 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Saturnino Campoy y Arturo S. Haro.

Según los informes iniciales, el siniestro se originó en el traspatio de la propiedad, donde la acumulación de basura y maleza sirvió como combustible para el fuego. Una llamada al número de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre lo que en principio parecía ser una quema de desperdicios controlada. Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando una sección de la estructura de la vivienda.

Ante esta situación, y mientras esperaban la llegada de las unidades de emergencia, los vecinos del sector tomaron la iniciativa de prestar su ayuda. Utilizando recursos domésticos como mangueras de jardín y cubetas con agua, comenzaron a combatir las llamas, logrando contener su avance y evitando que se extendiera al resto del inmueble. Poco después, elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo arribaron al lugar como primeros respondientes.

Los 'tragahumo' ingresaron a la propiedad para realizar las maniobras para sofocar el incendio con ayuda de un camión de bomberos, asegurando que no existieran puntos calientes que pudieran reavivar las llamas. Por su parte, los agentes de la Policía Municipal de Hermosillo resguardaron el área para facilitar las labores. Como medida de precaución, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para ofrecer asistencia.

Por fortuna la emergencia fue controlada y no pasó a mayores

Le realizaron una valoración médica al propietario de la vivienda por posible inhalación de humo, sin que se requiriera su traslado a un hospital. El incidente concluyó sin lesionados de gravedad ni daños estructurales, gracias a la efectiva coordinación entre la comunidad y las autoridades.

Fuente: Tribuna