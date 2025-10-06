VIDEO: Acompaña a su novia a entrevista de trabajo, le roban su vehículo y lo 'levantan'

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Durante la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, un hombre se convirtió en víctima del robo de su automóvil cuando se encontraba esperando a su novia, quien había asistido a una entrevista de trabajo en el Parque Industrial Chachapa, ubicado en el municipio de Amozoc, Puebla. Además, trascendió que el individuo, identificado como Alonso 'N', fue privado de la libertad algunos minutos, en hechos que quedaron grabados por una cámara de seguridad.

De acuerdo con información proporcionada por el medio local MTP Noticias, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:15 horas de este lunes, cuando Érika 'N', pareja sentimental del afectado, acudió a un proceso de selección de trabajo en una conocida empresa de la localidad. En su testimonio, familiares del hombre detallaron que los criminales abandonaron a Alonso 'N' en las inmediaciones de la colonia Lomas de Santa Catarina.

El afectado pidió ayuda a ciudadanos de la zona y logró comunicarse con sus familiares para informarles lo ocurrido", añadió Telediario con respecto a este violento hecho, el cual rápidamente se difundió en redes sociales tras ser registrado por una cámara de vigilancia.

Le roban el auto mientras esperaba a su novia tras acudir a entrevista de trabajo.

En apenas unos segundos, los hampones privaron de la libertad al hombre para adueñarse del vehículo en la zona Parque Industrial Chachapa.



uD83DuDCF9 Cortesía

— Telediario Puebla (@TelediarioPUE) October 6, 2025

Sin embargo, antes de que descendiera del vehículo, los delincuentes amagaron al sujeto con armas largas y lo despojaron de todas sus pertenencias, así como del calzado que portaba. Se indicó que el afectado no presentó algún tipo de lesión y que ya interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ya se encuentra realizando las respectivas investigaciones del caso.

En otro hecho registrado el pasado viernes 19 de septiembre del presente año en el municipio de Tehuacán, Puebla, una cámara de seguridad captó el momento en el que una mujer fue privada de la libertad en las calles de la colonia Movimiento Antorchista Nacional. Trascendió que la víctima fue identificada como Amalia Elena García Vargas, quien fue interceptada por sujetos que se movilizaban a bordo de un automóvil Tsuru color gris con una franja negra en el cofre.

Una mujer fue secuestrada por sujetos desconocidos en la colonia Antorchista de la ciudad de Tehuacán. El momento fue captado por una cámara de seguridad. La FGE emitió una ficha de búsqueda para localizar a Amalia Elena García Vargas.
— Telediario Puebla (@TelediarioPUE) September 20, 2025

