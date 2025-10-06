(VIDEO) ¡Por no pagar sus tacos! Policías protagonizan un altercado en Tonalá, Jalisco

Tonalá, Jalisco.- Elementos de la Policía Municipal de Tonalá, Jalisco, se vieron involucrados en una polémica al ser señalados de protagonizar un altercado con comerciantes a lo largo de las fiestas patronales que se llevaron a cabo en la colonia San Francisco de la Soledad. Trascendió que el hecho se registró durante el fin de semana y quedó captado en video, por lo que el material rápidamente se difundió en redes sociales y generó una gran cantidad de reacciones.

De acuerdo con información proporcionada por Infobae, el motivo del pleito ocurrió presuntamente por la negativa por parte de los uniformados, quienes se negaban a pagar unos tacos que habían consumido en uno de los puestos. Testigos oculares confirmaron esta versión y afirmaron que los oficiales se opusieron a cubrir el costo del consumo, lo que se derivó en una acalorada discusión entre los propietarios del puesto y el personal de seguridad.

En las imágenes difundidas se aprecian a dos oficiales, cuya identidad aún no ha sido confirmada. Uno de los policías sostenía un radio en el hombro izquierdo, mientras que su compañero sostiene lo que parece ser un cigarro, al mismo tiempo que ambos se encuentran rodeados y observados por varias personas. En respuesta a la controversia, la Comisaría de Tonalá confirmó que tomó conocimiento del caso y se encargará de las investigaciones correspondientes.

Se informa que en base a los videos publicados, se inició una investigación por parte del área de Asuntos Internos con indicaciones de nuestro Coordinador", fue el mensaje que emitió la corporación policial en redes sociales.

Según versiones extraoficiales surgidas en el lugar de los hechos, civiles tomaron los datos de las patrullas que supuestamente estuvieron implicadas en el suceso, información que entregaron a las autoridades competentes. Asimismo, testigos afirmaron que los elementos policíacos presentaban signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, lo que agravó la percepción negativa del hecho entre la ciudadanía; sin embargo, quedará esperar la resolución de las respectivas indagatorias.

