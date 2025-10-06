Violento ataque en Tijuana: Un muerto y un herido tras intento de huida de secuestradores

Tijuana, Baja California.- La noche del pasado domingo 5 de octubre de 2025, un hombre fue asesinado y otro resultó con diversas lesiones tras intentar escapar de una cuartería donde ambos se encontraban privados de la libertad. De acuerdo con información de medios locales, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Tercera, entre Mutualismo y Francisco Martínez, en la Zona Centro.

Al ingresar al inmueble, elementos de la Policía Municipal localizaron a dos personas amarradas de pies y manos. En cuanto a las víctimas, una de ellas fue identificada como Mauricio, de 29 años de edad, quien milagrosamente logró sobrevivir, aunque presentaba varias heridas y fuertes dolores internos. Fue atendido por personal médico, pero hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Respecto al segundo individuo, no corrió con la misma suerte porque su cuerpo fue encontrado sin vida en la entrada del lugar; presentaba varios impactos de bala. Hasta la elaboración de esta nota, solo se cuenta con datos generales sobre su identidad: era de complexión clara y vestía un short color café y una camisa negra. Cerca de donde se halló su cuerpo se localizaron dos casquillos percutidos.

Los sujetos fueron detenidos

El informe preliminar señala que ambos hombres fueron secuestrados y que, al intentar escapar, los cuatro presuntos captores los golpearon y posteriormente huyeron del sitio. Afortunadamente, los responsables fueron detenidos poco después, y durante su arresto se aseguró un arma que podría haber sido utilizada en el homicidio. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización y te lo daremos a conocer en TRIBUNA.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna