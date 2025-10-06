Violento homicidio en Sonora: Sicarios matan a una persona en Hermosillo y huyen a pie

Hermosillo, Sonora.- La violencia volvió a sacudir la ciudad de Hermosillo. La noche de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal se movilizaron en inmediaciones de la colonia El Mariachi, en la capital de Sonora, luego de que se reportara un ataque armado, el cual dejó como saldo una víctima mortal. Por estos hechos violentos no se han confirmado personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este domingo 5 de octubre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, arriba de una vivienda ubicada en la avenida Sonora y la calle Ranchito, en la colonia ya mencionada de Hermosillo. Testigos señalaron que un comando armado interceptó a la víctima cuando esta se encontraba en la vía pública y, sin mediar palabra con esta, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones.

Los hechos ocurrieron este domingo en Hermosillo.

Los sicarios lograron lastimar al hombre, quien buscó ayuda en una vivienda, en tanto que los presuntos agresores huyeron a pie rumbo al cerro de Hermosillo. En tanto, vecinos que escucharon los múltiples balazos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También se hicieron presentes oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), del Ejército mexicano y paramédicos de la ???????Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron el deceso de la víctima. Familiares de la víctima comenzaron a discutir en la escena, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades, así como el resguardo de la escena del crimen. Más tarde, se entregó la escena a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los reportes señalan que la víctima recibió al menos dos balazos, y que, tras confirmarse su deceso, su cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo). A la par, las autoridades desplegaron un operativo y drones para dar con los presuntos responsables de este nuevo homicidio en Hermosillo; no obstante, a la fecha de publicación de esta nota no se han reportado detenidos. Las pesquisas continúan.

