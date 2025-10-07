Aslan, el pitbull de la explosión en Iztapalapa, continúa grave; buscan a sus dueños

Ciudad de México.- El pasado 10 de septiembre de 2025 ocurrió una tragedia que no solo dejó como saldo 31 muertos y un gran número de heridos, sino que también afectó gravemente a algunas mascotas. Los hechos sucedieron la tarde de aquel domingo, cuando un vehículo cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros de gas volcó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.

Sin embargo, hasta el 14 de septiembre se logró rescatar a Aslan, un macho de raza pitbull de aproximadamente 10 años, que presenta algunos problemas médicos. Según el Albergue Metzi, Aslan tiene dificultades para caminar, por lo que se decidió realizarle nuevas placas. Además, se le detectó una fisura en la cadera y compresión en la última vértebra. Al momento de la elaboración de esta nota, su pronóstico es reservado.

"Aslan, el pitbull sobreviviente de la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, sigue luchando por su recuperación. Se le realizaron nuevas placas debido a un dolor persistente que le impedía caminar con normalidad. Los resultados muestran una fisura en la cadera y compresión en la última vértebra. Su estado es reservado debido a la gravedad de las lesiones. Aslan es un perro muy fuerte y resiliente, pero su pronóstico es incierto. Se necesita apoyo y cuidado intensivo para ayudarlo a recuperarse", afirmaron los especialistas.

La explosión dejó numerosos heridos

De igual forma, hace un par de horas, la página oficial solicitó ayuda a Marco Antonio Regil, quien a lo largo de su carrera en el mundo del espectáculo se ha pronunciado públicamente como un defensor constante de los derechos de los animales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el presentador de televisión no ha respondido, pero se estará al tanto de cualquier actualización.

En redes sociales, los ciudadanos ya comenzaron a manifestar su preocupación por el cachorro. Precisamente, el sitio solicitó vía web donaciones para todos aquellos que deseen apoyar a Aslan y a otros animalitos sin hogar. Es necesario destacar que también urge localizar a sus dueños, ya que, a pesar de los días transcurridos y de la difusión de su fotografía, aún no se han reportado.

