Atacan a balazos a policías estatales al norte de Culiacán; reportan a un agente caído

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 7 de octubre de 2025 se registró un ataque armado en el fraccionamiento Cantabria, ubicado al norte de Culiacán, el cual dejó como saldo a un elemento de la Policía Estatal Preventiva muerto. Los primeros reportes indican que sujetos armados, quienes se movilizaban a bordo de una camioneta tipo SUV, color claro, agredieron a policías estatales que realizaban trabajos de prevención y vigilancia en el sector de Stanza Cantabria.

La noticia fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública Sinaloa a través de un breve boletín informativo, en el cual lamentó el fallecimiento del agente policíaco y aseguró que se desplegó un operativo de seguridad en la zona para dar con los responsables. Trascendió que aproximadamente a las 15:40 horas, las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron el reporte sobre una agresión armada sobre el bulevar Paseo del Álamo, casi esquina con bulevar Cantabria.

La #SSPSinaloa informa que, este 07 de octubre de 2025, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban trabajos preventivos en el sector de Stanza Cantabria, al norte de la ciudad de Culiacán, fueron objeto de una agresión por parte de civiles armados, la cual fue repelida por los elementos".

Lamentablemente, en el lugar, un agente de esta corporación perdió la vida. Se continúa con la búsqueda de los responsables por parte del Grupo Interinstitucional. Circule con precaución en el área y atienda las indicaciones del personal de seguridad", se puede leer en el comunicado.

Atendiendo el llamado, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se movilizaron hacia la ubicación. A su llegada, los integrantes del Grupo Interinstitucional acordonaron y resguardaron el perímetro para la posterior llegada de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de las diligencias correspondientes en el área para integrar la carpeta de investigación.

Más de 40 policías asesinados

En septiembre del mes pasado, la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que al menos 47 policías adscritos a distintas corporaciones de seguridad sinaloenses han sido asesinados desde septiembre del 2024. Asimismo, la funcionaria estatal detalló que hay resultados en las investigaciones iniciadas por estos crímenes y que ya se tienen órdenes de aprehensión giradas y ejecutadas, incluso carpetas de investigación judicializadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui