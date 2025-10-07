Ataque armado al norte de Hermosillo: Gatilleros acribillan a trabajador de recicladora

Hermosillo, Sonoroa.- La tarde de este martes 7 de octubre se registró una agresión armada en un establecimiento comercial ubicado al norte de la ciudad de Hermosillo, la cual dejó como saldo a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. El suceso movilizó a diversas corporaciones de seguridad y servicios de emergencia a la zona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:40 horas en el fraccionamiento San Sebastián.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre se encontraba laborando en una recicladora y llantera en el cruce de los bulevares Luz Valencia y Olivares, cuando fue el blanco del ataque directo. La víctima fue identificada de manera extraoficial como César, de unos 25 años de edad, quien sufrió al menos una herida de bala en el tórax. Después del reporte, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al trabajador.

Tras esto, fue trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. En cuanto a los responsables, testigos indicaron que lograron emprender la huida del lugar tras cometer la agresión. Presuntamente, viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán de color negro, del cual no se han proporcionado mayores características. Hasta el momento, no hay reporte de la detención de alguna persona relacionada con los hechos.

La escena del crimen fue acordonada y asegurada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el lugar para iniciar las indagatorias correspondientes, recabando testimonios y evidencias balísticas que permitan esclarecer el móvil del atentado e identificar a los agresores.

El lugar exacto donde sucedió el intento de homicidio

Cabe recordar que la noche de ayer lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno desplegaron un operativo en las inmediaciones de la colonia Los Olivos, de Hermosillo, luego de que se reportara un ataque armado, el cual dejó daños en una vivienda y en un automóvil. Asimismo, información extraoficial señaló que este hecho violento dejó una víctima herida.

Fuente: Tribuna