Ataque armado en vía pública de Hermosillo causa pánico; reportan una mujer baleada

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Los Olivos de la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un ataque armado, el cual dejó daños en una vivienda y en un automóvil. Asimismo, información extraoficial señaló que este hecho violento dejó una víctima herida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 6 de octubre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada en la avenida Las Violetas, entre las vialidades Eucalipto y Yucateco, en la colonia ya mencionada de la capital de Sonora. Testigos señalaron que un comando armado irrumpió en la vivienda y, sin mediar palabra con los presentes, comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra una mujer.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Las autoridades no han emitido comunicado sobre este nuevo hecho violento. Foto: Facebook

Asimismo, los presuntos criminales rafaguearon la vivienda y un automovil que estaba afuera. Tras la agresión, los sicarios huyeron hacia una dirección desconocida. Información extraoficial apuntó que si bien se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, no se activó el Código Rojo. Presuntamente, se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes habrían trasladado a la víctima a un nosocomio.

También habrían arribado a la escena oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), sin embargo, la zona no quedó acordonada. Vecinos señalaron en redes sociales que los casquillos no fueron asegurados y quedaron tirados en la vía pública.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han emitido un comunicado sobre estos nuevos hechos violentos en Hermosillo, ni sobre la identidad o estado de salud de la víctima. Tampoco hay reportes de detenidos en ese sector de la ciudad. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui