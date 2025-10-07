Atrapan a dos asaltantes de tiendas en Hermosillo; les decomisaron cuchillo y revólver

Hermosillo, Sonora.- Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la detención y el inicio del proceso judicial en contra de dos hombres, identificados como Édgar Andrés 'N', de 31 años de edad, y Blas Arturo 'N', de 34 años. Ambos enfrentan cargos por su presunta participación en dos eventos distintos de robo con violencia, perpetrados en establecimientos comerciales de Hermosillo.

El primer caso es el de Édgar Andrés 'N', el cual corresponde a un crimen ocurrido el 19 de julio de 2024. De acuerdo con la carpeta de investigación, el sujeto ingresó a un local en la colonia Haciendas del Sur, presuntamente utilizando un cuchillo para amedrentar al personal y sustraer una suma de 840 pesos de la caja registradora. Durante el acto, se reporta que cubrió parcialmente su rostro con una tela roja.

Por otro lado, a Blas Arturo 'N' se le atribuye un hecho registrado el 16 de marzo del años pasado en un comercio de la colonia Valle del Márquez. Las indagatorias señalan que el individuo, portando un cubrebocas, habría utilizado un arma de fuego tipo revólver para intimidar a una empleada y apoderarse de aproximadamente 10 mil pesos en efectivo y dos paquetes de cigarros.

Tras las investigaciones, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron las órdenes de aprehensión correspondientes para cada uno de los implicados. Posteriormente, fueron presentados ante un juez de control en audiencias iniciales por separado. En dichas audiencias, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas, logrando que la autoridad judicial determinara la vinculación a proceso para ambos individuos.

Como medida cautelar, el juez dictaminó imponerles prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán detenidos durante el desarrollo del proceso. Actualmente, la Fiscalía de Sonora continúa con la fase de investigación complementaria, integrando a los expedientes análisis periciales, testimonios, registros de videovigilancia y pruebas documentales y balísticas. El objetivo es fortalecer la acusación y buscar una sentencia condenatoria.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora