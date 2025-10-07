Brutal asesinato en Ciudad Obregón: Sicarios matan a mujer de 40 años y se dan a la fuga

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo en la colonia Cajeme, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado en plena vía pública. Este hecho violento dejó una víctima mortal, quien era una mujer de 40 años de edad. Por este presunto feminicidio no se han reportado personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron ayer, lunes 6 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Sóstenes Rocha y Francisco Villa, donde vecinos del lugar escucharon una serie de disparos, por lo que dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. De inmediato se activó el Código Rojo en ese sector de Cajeme.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades investigan este nuevo asesinato en Ciudad Obregón. Foto: Internet

A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, la ahora occisa fue identificada como Reyna Lucero, de 40 años de edad, quien presuntamente habría sido víctima de un ataque directo.

La zona fue asegurada por los elementos policiacos, quienes implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de personas relacionadas con el hecho. En tanto, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento de evidencias y de indicios balísticos para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

#Seguridad | Cae en Sonora prófugo de la justicia de Oaxaca; está acusado de asesino y abuso de poder uD83DuDEA8uD83DuDE94https://t.co/gA3Nyj6aO7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 7, 2025

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro local del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el cierre de esta edición, la FGJES no ha emitido información oficial sobre el posible móvil del ataque ni sobre la identidad de los responsables. Sin embargo, se informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si están relacionados con otros sucesos violentos registrados recientemente en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui