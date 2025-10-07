Caso CCH Sur: Giran orden de aprehensión contra Lex Ashton por HOMICIDIO y LESIONES

Ciudad de México.- El brutal ataque ocurrido el pasado mes de septiembre en instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sigue siendo investigado por las autoridades de la Ciudad de México (CDMX). Si bien aún hay muchas incógnitas sobre el móvil de las agresiones, este martes 7 de octubre se confirmó una orden de aprehensión contra el autor material: el joven Lex Ashton 'N', de 19 años de edad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que un juez capitalino giró una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton 'N', el presunto responsable de la agresión que provocó la muerte de un estudiante y heridas a un empleado del CCH Sur, el pasado 22 de septiembre. El mandamiento judicial fue emitido por los delitos de homicidio y lesiones dolosas.

Las autoridades siguen investigando este caso en CCH Sur.

La Fiscalía detalló que los delitos se imputan contra Lex Ashton por su presunta responsabilidad en la muerte de Jesús Israel, alumno de 16 años, así como por las lesiones ocasionadas a la novia del ahora fallecido, y a un trabajador del plantel, quien intentó detenerlo cuando realizó el ataque con un arma tipo guadaña. En tanto, Lex Ashton 'N' permanece internado en un hospital, bajo custodia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La autoridad capitalina mantiene vigilancia sobre su estado de salud y continúa las diligencias correspondientes para cumplir con la orden judicial una vez que reciba el alta médica. Asimismo, se mantiene coordinación con las autoridades universitarias y se asegura que se cumplan todos los protocolos legales para el proceso penal.

Así fue el ataque en CCH Sur

Según el reporte oficial, los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas del lunes 22 de septiembre de 2025, cuando el agresor, de 19 años, atacó con un arma blanca a Jesús Israel en el estacionamiento del CCH Sur. El estudiante sufrió heridas graves que derivaron en su fallecimiento, mientras que un trabajador administrativo, identificado como Armando 'N', de 65 años, resultó lesionado al intentar contener la agresión. Este último fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Este incidente, ocurrido en un plantel educativo de la UNAM, ha generado un operativo de seguridad reforzado en el CCH Sur, con la finalidad de prevenir incidentes similares y brindar apoyo a la comunidad estudiantil y al personal del colegio. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar los procesos legales y a evitar la circulación de información no verificada, mientras continúan las investigaciones del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui