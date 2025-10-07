CDMX: Autoridades identifican a dos sospechosos por amenazas de bomba en la UNAM

Ciudad de México.- Este martes 7 de octubre de 2025, la Fiscalía capitalina y la Policía Cibernética identificaron a dos presuntos responsables de las amenazas de bomba en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según el comunicado, a los involucrados se les citó a declarar conforme a derecho. En nuestro medio de comunicación, TRIBUNA, te contaremos todos los detalles.

De igual forma, la institución dejó en claro que continuará trabajando de la mano con las autoridades: "La Universidad de la Nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas".

¿Cómo iniciaron las amenazas?

Según información extraoficial, todo comenzó el lunes 6 de octubre, cuando tres planteles tuvieron que ser evacuados debido a supuestos artefactos explosivos. Los recintos afectados fueron la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 6 Antonio Caso, donde los estudiantes vivieron momentos de tensión.

Comunicado

Este martes, un incidente similar ocurrió en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 8 Miguel E. Schultz, cuando el turno matutino fue evacuado a causa de una amenaza de bomba. Por fortuna, los bomberos descartaron el riesgo y, una vez confirmada la seguridad del plantel, se determinó que las clases del turno vespertino se llevarían a cabo con completa normalidad.

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM > https://t.co/pvT9yoP51g pic.twitter.com/zrh1YoSzPM — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2025

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no se ha pronunciado sobre el asunto. Por su parte, las autoridades escolares solicitaron a la comunidad universitaria no propagar noticias falsas: "La UNAM hace un llamado a la comunidad universitaria a no compartir mensajes que no hayan sido verificados y a mantenerse informada a través de los canales oficiales".

Fuente: Tribuna del Yaqui