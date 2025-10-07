En Mexicali, ladrón termina humillado y atado a un poste por intento de robo a anciana

Mexicali, Baja California.- La noche del pasado lunes 6 de octubre de 2025, alrededor de las 23:57 horas, un hombre conocido en la zona como La Rana intentó robar en el domicilio de una adulta mayor. Lo más sorprendente fue lo que descubrieron los vecinos en el acto, quienes sin pensarlo dos veces lo amarraron a un poste con cinta y le cubrieron la boca, aunque afortunadamente después llamaron a las autoridades.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la colonia Huertas del Colorado, sobre las calles Del Olmo y Azahares, ubicada en Mexicali, Baja California. Una vez que arribaron a la escena los elementos de la Policía Municipal, el delincuente se identificó como Jesús René, quien fue detenido y trasladado a la comandancia por el delito de allanamiento de morada, para los trámites legales correspondientes.

En lo que respecta a la víctima, solo se sabe que se llama María del Rosario, tiene 63 años y se percató de todo lo sucedido porque le llamaron al trabajo para avisarle que había un ladrón en su domicilio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el cargo que enfrentará La Rana, uno de los tantos individuos que se suma a la larga lista de delitos que cada vez aumentan más en la ciudad.

Robó una tienda de conveniencia

De hecho, el lunes 29 de septiembre se reportó un operativo coordinado entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), donde se logró capturar a un hombre acusado de robar una tienda de conveniencia alrededor de las 17:57 horas en la colonia González Ortega, localizada en el cruce de Río Tamazula y calle Cuarta.

Según medios locales, la denunciante fue una empleada de 20 años de edad, quien fue amenazada con una navaja metálica, obteniendo así tres mil pesos en efectivo de la caja registradora. Se trató de David, de 48 años de edad, quien, una vez cometido el atraco, huyó a bordo de un vehículo Toyota Camry azul, modelo 2004. Por último, los agentes dieron con su persona en una gasolinera de la calle Séptima, logrando su detención y asegurando así al presunto responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui