Explosión de gas provoca incendio al sur de Hermosillo; hay dos personas quemadas

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este martes 7 de octubre de 2025 se registró un voraz incendio en el bulevar Clouthier y Labradores, al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro provocó una intensa movilización por parte de los servicios de emergencia, quienes reportaron a dos personas lesionadas, aunque se especificó que no fueron daños físicos de consideración.

Según informes preliminares, el percance dejó un daño total en una llantera del sector, además se dijo que una taquería en la que se originó el fuego resultó con daño parcial. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:24 horas y trascendió de forma extraoficial que las llamas se propagaron hacia una vivienda, pero esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, quienes fueron auxiliadas por personal médico.

Asimismo, se indicó que una explosión fue originada presuntamente por acumulación de gas en el establecimiento de comida, aunque posteriormente se extendió hacia la llantera. El Departamento de Bomberos de Hermosillo informó que una persona del sexo masculino, de alrededor 29 años de edad, sufrió quemaduras de primero y segundo grado, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo trasladaron al Hospital General del Estado (HGE).

Elementos policíacos y rescatistas se dieron cita en el lugar para controlar el siniestro.

Con respecto al segundo afectado, las autoridades señalaron que se trata de un adulto mayor de 57 años, quien presentó quemaduras de primer grado y fue llevado en ambulancia a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante las labores por parte de los socorristas, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo cerraron la circulación del bulevar Clouthier en sentido de norte a sur.

En redes sociales, usuarios difundieron videos e imágenes de la columna de humo oscura que se desprendió desde la llanera y que se pudo apreciar en diferentes sectores de la capital de Sonora. Por el momento, los lesionados reciben atención médica en sus respectivos nosocomios, por lo que se espera un reporte detallado del caso en las próximas horas por parte de las autoridades locales.

La columna de humo negro se pudo observar desde varios sectores de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui