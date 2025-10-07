FUERTE accidente al suroeste de Ciudad Obregón moviliza a las autoridades; hay una víctima

Cajeme, Sonora.- Una mujer resultó con lesiones leves luego de un fuerte accidente registrado la noche de este lunes 6 de octubre de 2025 al poniente de la Comisaría de Pueblo Yaqui, al suroeste de Ciudad Obregón. El percance ocurrió sobre la intersección de la Calle 900 y Calle 3½, en la zona rural del Valle del Yaqui, donde un vehículo tipo sedán terminó volcado tras perder el control por causas que aún no se han determinado.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades de Cajeme, la unidad siniestrada corresponde a un automóvil Ford Figo, color gris y modelo reciente, que era conducido por una mujer de aproximadamente 35 años de edad, cuya identidad no ha sido revelada a medios de comunicación. A raíz del impacto, el vehículo quedó recostado sobre uno de sus costados, lo que generó una rápida movilización de los Servicios de Emergencia.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por accidente en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Cajeme, a bordo de la unidad AR-03, se trasladaron al punto con cuatro integrantes para brindar apoyo inmediato y revisar que no existieran riesgos de incendio ni fugas de combustible. Al llegar, los paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la conductora, quien fue valorada en el lugar y reportada como estable, pese a lo aparatoso del accidente.

Testigos indicaron que el automóvil habría dado varias vueltas antes de detenerse, lo que provocó un fuerte estruendo que se escuchó en las inmediaciones de la vía. Ante el siniestro, habitantes del sector acudieron para auxiliar a la conductora mientras llegaban las autoridades, quienes acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y remoción del vehículo.

#Seguridad | Cae en Sonora prófugo de la justicia de Oaxaca; está acusado de asesino y abuso de poder uD83DuDEA8uD83DuDE94https://t.co/gA3Nyj6aO7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 7, 2025

Posteriormente, agentes de Tránsito Municipal de Cajeme realizaron las diligencias correspondientes para determinar las posibles causas del siniestro y elaborar el informe oficial. En tanto, se solicitó el apoyo de una grúa para reincorporar la unidad y trasladarla a un corralón municipal, donde quedó a disposición de su legítimo propietario.

La zona fue liberada tras varios minutos de trabajo coordinado entre Bomberos, personal de rescate y oficiales de vialidad, quienes garantizaron la seguridad del área antes de permitir la circulación normal de vehículos.

Fuente: Tribuna del Yaqui