FUERTE BALACERA: Presuntos sicarios y elementos de la AMIC se enfrentan en Valle Dorado; hay lesionados

Ciudad Obregón, Sonora.- Una fuerte balacera entre presuntos sicarios y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Ciudad Obregón, en la colonia Valle Dorado, dejó varias personas lesionadas, además de detenidos, esto mientras se realizaba un cateo. Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas de este martes 7 de octubre, lo que generó una intensa movilización policiaca.

Los hechos se dieron en calles Valle Cempoal, entre 5 de Febrero y Valle Fértil, donde, de acuerdo con información extraoficial, los elementos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) estaban realizando una acción de cateo en un domicilio cuando sujetos armados comenzaron a dispararles, por lo que los oficiales repelieron la agresión.

Como resultado del fuerte enfrentamiento, dos personas, presuntamente sicarios, resultaron lesionadas. Al sector llegaron ambulancias de la Cruz Roja y los paramédicos procedieron al traslado de las personas lesionadas a un hospital de la localidad. De momento no se tienen datos de las personas que quedaron como víctimas y que además están bajo disposición de las autoridades en calidad de detenidas.

Además de la detención de presuntos criminales, una de estas dentro del domicilio, la cual no habría quedado lesionada, la información preliminar habla de un vehículo decomisado, una vagoneta, modelo reciente, marca Ford Explorer. En el sitio quedaron decenas de casquillos percutidos. Se necesitó de la presencia de policías municipales, estatales, Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quien reforzó la seguridad en el sector ante la tensión generada por el tiroteo. Se espera que pronto la FGJES comparta más información de los hechos, como lo asegurado en el cateo, conforme las investigaciones permitan.

