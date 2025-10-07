García Harfuch revela NUEVA información sobre el homicidio de 'Micky Hair' en Polanco

Ciudad de México.- Este martes 7 de octubre de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su titular Omar García Harfuch, confirmó que el homicidio del estilista e influencer Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como 'Micky Hair', ocurrido en Polanco, fue un ataque directo y planeado, descartando que se tratara de un robo.

Según las investigaciones, comentó el titular de Seguridad Federal, la víctima ya estaba siendo vigilada antes del ataque. Como te informamos en TRIBUNA, el crimen ocurrió frente al salón del estilista, en la intersección de Avenida Presidente Masaryk y calle Molière, cuando fue interceptado por al menos dos hombres a bordo de una motocicleta.

Omar García Harfuch habló del caso de 'Micky Hair'. Foto: Facebook

Uno de los agresores descendió y disparó en varias ocasiones contra 'Micky Hair', provocándole impactos en cara y cuello, para luego huir rumbo al Estado de México (Edomex) utilizando el mismo vehículo. Las autoridades consideran este hecho como una ejecución directa y no un asalto común.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes en el Palacio Nacional, García Harfuch señaló que la SSPC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), liderada por la fiscal Bertha Alcalde, mantiene una investigación sólida sobre el caso. Apuntó que se han recopilado registros de cámaras de videovigilancia, se reforzó la vigilancia en la zona y se trabaja en conjunto con autoridades del Edomex para rastrear la ruta de escape de los agresores.

Por otra parte, el secretario de Seguridad enfatizó que no existe riesgo para los habitantes de Polanco y destacó que la alcaldía de Miguel Hidalgo ha registrado una disminución en la incidencia de delitos en general. La investigación apunta a posibles diferencias personales, disputas legales previas y amenazas que 'Micky Hair 'había denunciado días antes del ataque. La víctima incluso contaba con una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo Ederly G., por presuntos delitos de fraude y amenazas, sin embargo, esto no impidió los incidentes previos a su muerte.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones, pero la SSPC y la Fiscalía mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen. García Harfuch reiteró que la investigación tiene bases sólidas y que se esperan resultados a corto plazo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'