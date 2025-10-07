García Harfuch señala al chofer como sospechoso en el homicidio del sacerdote en Guerrero

Guerrero, Hidalgo.- Este pasado lunes 6 de octubre de 2025, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa informó sobre la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue visto por última vez el 4 de octubre en Azcala, Guerrero. Lamentablemente, más tarde se confirmó que el cuerpo del religioso de 58 años fue encontrado sin vida por las autoridades locales en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

La Fiscalía del Estado confirmó que ya se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Bertoldo. Cabe destacar que a la escena acudieron agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales, quienes realizaron el procesamiento del lugar, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de dar con los probables responsables.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, habló sobre el proceso de investigación en torno al asesinato del sacerdote Pantaleón Estrada. Además, destacó que la hipótesis de las autoridades locales indica que fue ejecutado a bordo de su vehículo antes de oficiar una misa.

Sacerdote Bertoldo Pantaleón

"Iba a salir a dar una misa, y todo indica que fue su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona", aseveró el exsenador de la República de México (2024–2024). Señaló que el hombre no contaba con registro de amenazas, lo cual complica un poco más las indagatorias: "Al momento no tenemos conocimiento de ello; sin embargo, vamos a profundizar con las autoridades locales".

??#FGEGuerreroINFORMA



Chilpancingo, Gro., a 6 de octubre de 2025. – La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo… pic.twitter.com/6JzYq7lOQh — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) October 6, 2025

Por su parte, el funcionario aprovechó la intervención para aclarar que no existe ninguna prueba que vincule al sacerdote con "algo incorrecto". Por ahora, solo queda esperar la actualización de los datos en los próximos días, así como que se den a conocer más detalles sobre el principal implicado, quien todavía no ha sido localizado por la policía. Nuestro medio de comunicación estará al pendiente de cualquier novedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui