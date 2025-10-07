Golpe a Los Chapitos: Fuerzas federales detienen a integrante y aseguran armamento

Culiacán, Sinaloa.- En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) concretaron la detención de Filiberto 'N', un presunto integrante del grupo criminal de Los Chapitos, la cual ocurrió en comunidades que se encuentran al norte del municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el informe de las autoridades, fuerzas federales también lograron asegurar una camioneta con blindaje artesanal clonada como vehículo del Ejército Mexicano, unidad en la que se movilizaba el detenido, así como 42 artefactos explosivos improvisados. El operativo se efectuó en los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras, en donde miembros del Gabinete de Seguridad se encontraban realizando recorridos de vigilancia.

Entre el material asegurado se encuentran cuatro camionetas con blindaje artesanal, conocidas como 'monstruos', una de las cuales era una unidad apócrifa que simulaba ser un vehículo oficial del Ejército Mexicano. Además de 42 artefactos explosivos improvisados (IEDs), tres armas largas, mil 770 cartuchos de diversos calibres y 37 cargadores.

También se decomisaron seis chalecos con placas balísticas, cuatro cascos y ropa táctica, así como un paquete con marihuana y otro con cocaína. Filiberto 'N', junto con todo lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal en los próximos días conforme a los resultados de las investigaciones.

Cabe mencionar que esta acción representa un importante golpe para la estructura de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. La sindicatura de Jesús María, según fuentes especializadas, ha sido uno de los bastiones para la operación criminal de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera y ha sido escenario de importantes operativos federales en años anteriores, incluyendo los relacionados con la captura de Ovidio Guzmán López.

Fuente: Tribuna del Yaqui