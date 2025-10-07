Huyó tras apuñalar a mujer: Detienen a feminicida que se encontraba prófugo en Edomex

Ecatepec, Estado de México.- Un hombre identificado como Samuel 'N' fue capturado mediante una orden de aprehensión, ya que es investigado por su presunta participación en el delito de feminicidio, perpetrado en el municipio de Ecatepec. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el hecho violento ocurrió el 26 de septiembre de 2025 en la colonia Jardines de San Gabriel.

Según las diligencias iniciales, la víctima, una mujer de 33 años, se encontraba caminando por la calle Clavel, cuando fue presuntamente interceptada por este sujeto, quien la habría atacado con un arma punzocortante, causándole graves heridas. La agresión fue observada por vecinos de la zona, cuya intervención fue clave. Al percatarse de la situación, confrontaron al agresor para detener el violento ataque.

Viéndose descubierto, el individuo se dio a la fuga, dirigiéndose a su domicilio cercano, también ubicado en la colonia Jardines de San Gabriel. En dicho lugar, presuntamente cambió su vestimenta para evitar ser reconocido y posteriormente huyó con rumbo desconocido. Mientras tanto, los servicios de emergencia fueron alertados y la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local para recibir atención médica.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, la mujer falleció días después, el 2 de octubre de 2025, como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas. Tras tomar conocimiento del deceso, la FGJEM reclasificó el caso e inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Las labores de la policía de investigación, que incluyeron la recopilación de testimonios y el análisis de pruebas, permitieron establecer la probable identidad del agresor.

Finalmente, el mandato judicial fue cumplimentado en la colonia Jardines de San Miguel, de Ecatepec, donde Samuel 'N' fue localizado y detenido. El imputado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica. Conforme a derecho, se le debe considerar inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

