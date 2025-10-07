Joven de 24 años conducía una camioneta con reporte de robo; fue detenido en Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados la tarde del domingo 5 de octubre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, efectuaron la detención de un joven identificado como Daniel 'N', de 24 años de edad, quien presuntamente conducía una camioneta con reporte de robo en el municipio de Caborca. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para la rendición de cuentas.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron aproximadamente a las 16:00 horas, cuando, a través de un reporte por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), los agentes municipales sobre la presencia de una camioneta Dodge Ram, modelo 2012 y color blanco, que circulaba en el arco carretero ubicado al sur de la ciudad fronteriza y que contaba con reporte de robo vigente.

Después de implementar un operativo de búsqueda, los uniformados detectaron el vehículo descrito cuando se movilizaba sobre la calle Juníperos, en el fraccionamiento La Mesa. Al notar la presencia policial, el sospechoso detuvo su marcha y descendió de la unidad. Mientras revisaban la documentación de la camioneta, el individuo presentó una tarjeta de circulación a nombre de una mujer.

Fue en ese momento que los policías municipales confirmaron que se trataba del mismo vehículo reportado como robado en Caborca. Finalmente, Daniel 'N' fue presentado ante el Centro de Atención Temprana, a la espera de definir su situación legal. En tanto, el vehículo asegurado fue trasladado a la pensión del C5 para continuar con las diligencias correspondientes y esclarecer los hechos en este caso.

Trascendió que la camioneta contaba con reporte de robo vigente en el municipio de Caborca.

Lo detienen tras una persecución

En otro caso similar registrado la noche del martes 1 de octubre, elementos policiales emprendieron una persecución que culminó con el arresto de Fabián 'N', de 25 años, quien transitaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan Pathfinder, color gris y sin placas de circulación, por la calle Municipio de la Colorada, cuando los agentes le marcaron el alto. Sin embargo, el sujeto emprendió la huida y se estrelló contra una patrulla que se encontraba en la calle Municipio de Ahuacatlán, lo que facilitó su aprehensión.

El sujeto fue identificado como Fabián 'N', de 25 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui