Le disparó con un rifle: Vinculan a proceso a policía de Nogales por asesinato de mujer

Nogales, Sonora.- Un hombre llamado Jesús Leonardo 'N', de 34 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal como presunto responsable del delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en un caso que investiga la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). La víctima fue identificada como Karla Melissa 'N', de 20 años, mientras que el acusado fue identificado como elemento activo de la Policía Municipal de Nogales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 29 de septiembre en el exterior de una vivienda ubicada en la colonia Lomas de Anza, de dicha ciudad fronteriza. En el lugar, la víctima se encontraba reunida con otras personas. Las indagatorias señalan que el imputado, quien sostenía una relación de amistad con Karla Melissa 'N', salió del domicilio portando un un fusil calibre .223.

Acto seguido, presuntamente accionó el arma en dirección a la joven. A consecuencia del ataque, Karla Melissa 'N' resultó con heridas de gravedad y fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, falleció minutos después de su ingreso. El informe pericial estableció que la causa de la muerte fueron las lesiones producidas por los proyectiles, incluyendo una herida fatal en el pulmón derecho.

Se confirmó que el oficial no estaba de servicio al momento de la agresión y no fue un evento en el que haya intervenido la corporación municipal, sino que se trató de un asunto de carácter personal. De manera extraoficial se dijo que todo comenzó como un pleito a golpes y el agente de policía, al verse superado en número, sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones, causando la muerte de la joven.

Tras la detención del sospechoso, se realizó la audiencia inicial ante un juez de control. En dicha diligencia, la autoridad judicial calificó de legal la detención, y la Fiscalía estatal formuló la imputación formal. Después de analizar las evidencias presentadas, el juez resolvió vincular a proceso a Jesús Leonardo 'N', al considerar que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra y se le impuso prisión preventiva justificada.

