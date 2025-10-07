Lo detienen por tocarse indebidamente frente a grupo mujeres en parque de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La tarde del lunes 6 de octubre de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome concretaron la detención de un hombre, cuya identidad se desconoce y que es señalado por tocarse indebidamente frente a un grupo de mujeres que entrenaba boxeo al interior del Jardín Botánico Benjamín F. Johnston, mejor conocido como el Parque Sinaloa, ubicado en la ciudad de Los Mochis.

Según información proporcionada por medios locales, las víctimas lograron captar el momento, cuando el detenido realizaba actos inapropiados a las afueras de los baños del mencionado centro recreativo, mismo que colinda con el bulevar Centenario y el fraccionamiento Las Delicias. En las imágenes se puede observar al hombre, quien vestía con una playera roja y un pantalón oscuro, entrar y salir del baño al mismo tiempo que realizaba la acción anteriormente descrita.

Cabe señalar que no es la primera vez que algún sujeto realiza este tipo de acciones y que es captado en video y denunciado en redes sociales y ante las autoridades, siendo en su mayoría sujetos que utilizan el transporte público o sus vehículos para realizarse tocamientos ante la vista de las personas de los alrededores, principalmente cuando hay mujeres solas.", explicó de noticias Línea Directa..

De forma inmediata, personal del Jardín Botánico notificó a las autoridades locales, por lo que agentes de la Policía Municipal de Ahome se movilizaron hacia la ubicación y efectuaron la aprehensión del individuo. Tras el arresto fue trasladado a las instalaciones de la Seguridad Pública, en donde quedó a disposición de un juez cívico para definir su situación legal. Se espera un reporte actualizado por parte de las autoridades en las últimas horas.

#LosMochis uD83DuDEA8uD83DuDE94| Elementos de seguridad de #Ahome, detuvieron a un hombre que estaba tocándose frente a un grupo de mujeres que entrenaban al interior del Parque Sinaloa. Más info uD83DuDD17 uD83DuDC49uD83CuDFFChttps://t.co/1omWDqbfs7 pic.twitter.com/wJ2aieyQgD — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 7, 2025

Lunes violento en Sinaloa

En su informe diario, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó que el lunes 6 de octubre se registraron tres homicidios dolosos y cinco desapariciones en la entidad, además de diez denuncias por robo de vehículo, según los reportes oficiales del Ministerio Público. Entre los municipios afectados por estos hechos delictivos se encuentran Mazatlán, Navolato y la capital Culiacán.

uD83DuDCC5 6 de octubre cierra con 3 personas sin vida uD83DuDD6F?, un herido uD83EuDD15 y el hallazgo de restos humanos en Sinaloa.https://t.co/M9B5ujvCiw — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui