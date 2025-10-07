Militares abaten a seis personas en carretera de Tamaulipas; señalan posible equivocación

Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el fallecimiento de seis personas y reportó dos heridos como resultado de una balacera que involucró a su personal en el Estado de Tamaulipas. Los hechos, que ya están bajo investigación por autoridades civiles y militares, ocurrieron aproximadamente a las 20:00 horas (local) del ayer lunes 6 de octubre en el tramo carretero Tampico - Mante.

De acuerdo con el comunicado emitido por las Comandancias de la IV Región Militar y la 48 Zona Militar, el suceso tuvo lugar en el kilómetro 71 de la mencionada vía. Un convoy compuesto por tres vehículos militares se desplazaba por la zona cuando, según la versión oficial, una camioneta de color blanco realizó una maniobra que fue interpretada por los efectivos como una amenaza directa a su integridad física.

En respuesta, el personal militar procedió a utilizar su armamento para disparar. Como consecuencia de esta acción, cinco individuos perdieron la vida en el lugar de los hechos. Tres personas más resultaron heridas y recibieron los primeros auxilios por parte de los mismos elementos militares. Lamentablemente, una de estas personas falleció durante su traslado al Hospital General 'Doctor Carlos Canseco' en la ciudad de Tampico, elevando la cifra final de víctimas mortales a seis.

Como parte del protocolo para este tipo de situaciones, la Secretaría de la Defensa informó que el personal militar que participó en el evento fueron relevado de sus funciones operativas. Actualmente, se encuentran en calidad de presentados ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tampico, para colaborar plenamente con la investigación civil que se inició para esclarecer los hechos.

De la misma manera, la Fiscalía General de Justicia Militar fue notificada y comenzó su propia averiguación interna para determinar si los protocolos de actuación se siguieron correctamente y para deslindar las responsabilidades correspondientes dentro de la jurisdicción castrense. Mientras las pesquisas avanzan, han surgido versiones extraoficiales que sugieren que el hecho pudo haberse derivado de una confusión y que las personas afectadas podrían ser trabajadores de la región.

#BoletínDePrensa



uD83DuDEA8uD83DuDE94Bajo investigación militares que 4s3sinar0n a jóvenes en estación Manuel, TamaulipasuD83DuDE94uD83DuDEA8 pic.twitter.com/OOVaPpwf9o — ReporterosEnLaZona (@Reporteroszona) October 8, 2025

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad. Tanto la Vocería de Seguridad de Tamaulipas como la Defensa han asegurado que se mantiene un despliegue operativo en la zona y que se realizarán todas las diligencias necesarias para esclarecer por completo lo sucedido y determinar las responsabilidades legales que de ello se deriven.

Fuente: Tribuna