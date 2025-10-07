Muere implicado en balacera entre sicarios y AMIC en Ciudad Obregón; se filtra VIDEO de enfrentamiento

Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te informó, esta mañana de martes 7 de octubre se registró una intensa balacera entre presuntos sicarios y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en la colonia de Valle Dorado, lo que en un principio dejó dos personas lesionadas. Sin embargo, pocas horas después se ha informado que uno de los sujetos perdió la vida.

De acuerdo con la última información, se dijo que el hombre recibía atención médica en un hospital de la región, pero no pudo resistir las heridas por proyectil de arma de fuego, producto del enfrentamiento. Como se dijo en un principio, este encuentro entre los elementos de la AMIC y los presuntos criminales se registró alrededor de las 11:20 horas de este martes, en las calles Cempoal y Fértil de la colonia Valle Dorado, donde elementos de la AMIC fueron atacados por sujetos armados mientras realizaban una acción de cateo.

Muere implicado en balacera entre sicarios y AMIC en Ciudad Obregón

Se ha dado a conocer que dos personas quedaron lesionadas y una más en calidad de detenida, así como que se decomisó un vehículo Honda City, con múltiples impactos de bala, en el que viajaban los presuntos agresores. Hasta el momento, se ha dado a conocer que el segundo hombre herido continúa hospitalizado y está siendo atendido por personal médico. De momento se desconoce la gravedad de sus lesiones y tampoco se han dado a conocer más datos personales.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no ha informado nada respecto a los hechos; se espera que en las próximas horas den a conocer en un boletín informativo datos que puedan dar un norte de lo sucedido en este hecho delictivo en Ciudad Obregón. Hasta el momento, se han filtrado algunos videos de los hechos; estos supuestamente fueron grabados por vecinos de la zona que mostraron y comentaron su asombro ante el enfrentamiento entre autoridades y criminales.

Ciudadanos captaron momentos del enfrentamiento entre elementos de la @Amicsonora y presuntos delincuentes este martes en el sur de Ciudad Obregón.



En el lugar se logró la detención de tres personas, una de ellas ya perdió vida. @fgjesonora pic.twitter.com/IKvyoHWDsH — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) October 7, 2025

Rescatan a dos personas

En otros hechos, esto en la colonia El Campanario de Ciudad Obregón, se informó que dos personas fueron rescatadas de un domicilio, esto gracias a una llamada anónima; los hechos se registraron por las calles San Martín y Santa Rosa.

Fuente: Tribuna