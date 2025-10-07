Ordenó matar a su secretario: Exalcaldesa pasará 2 décadas tras las rejas en Veracruz

Xalapa, Veracruz.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz reveló la culminación de uno de los procesos judiciales más seguidos en la entidad, con la imposición de una sentencia definitiva de 20 años de prisión en contra de Sara Luz Herrera, exalcaldesa del municipio de Alvarado, Veracruz. La condena corresponde al delito de homicidio doloso calificado, en el que fue encontrada culpable como autora intelectual del asesinato de su secretario particular.

Los hechos que eran investigados se remontan al 3 de agosto de 2013, cuando fue localizado el cuerpo de la víctima, identificada con las iniciales M.M.C., abandonado en un predio de la colonia Lomas del Rosario, en Alvarado. Las investigaciones de la Fiscalía estatal determinaron que Herrera, quien en ese momento se encontraba al frente de la administración municipal (2011-2013), ordenó directamente el crimen.

Según las pesquisas, la entonces alcaldesa entregó una suma de dinero a los autores materiales en su propio domicilio para que efectuaran el homicidio. El camino judicial para la exfuncionaria comenzó con su detención en enero de 2014. Desde esa fecha, ha permanecido recluida en el centro penitenciario de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes. La reciente sentencia dictada no solo establece la pena privativa de libertad, sino que también incluye el pago de un monto por concepto de reparación del daño a los familiares de la víctima.

La ex #alcaldesa de #Alvarado, Veracruz, Sara Luz Herrera Cano, fue #sentenciada a 20 años de #prisión por el #delito de homicidi0 doloso calificado, en agravio de quien fuera su #secretario particular uD83DuDE33 pic.twitter.com/VDUp6qFpG5 — Armando Alvarez (@alvarez_armando) October 7, 2025

Este fallo se suma a un historial judicial complejo, pues cabe recordar que en enero de 2018, ya se había emitido un fallo condenatorio de 30 años de prisión en contra de la exservidora pública por los mismos hechos. La sentencia actual de 20 años representa la resolución más reciente en este caso. Asimismo, la situación legal de Sara Luz Herrera se extiende a otros presuntos delitos.

En febrero de 2024, mientras ya se encontraba en prisión, se le cumplimentó una nueva orden de aprehensión, esta vez por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, que habría cometido durante su gestión. Dicho proceso también involucra a otros tres exmiembros de su cabildo, identificados como Fernando 'N', Raquel 'N' y Julián 'N', quienes fueron detenidos por el mismo cargo.

Detienen a tres ediles de Sara Luz

Herrera, de Alvarado, Veracruz



Los 3 ex ediles en el gobierno de la priista Sara Luz Herrera Cano fueron detenidos por el delito de abuso de autoridad, cometido cuando formaban parte de la comuna de Alvaradohttps://t.co/ZZMFFeXJtM pic.twitter.com/5UEapfYAAI — PRESENCIA.MX (@Presencia_MX) February 4, 2024

Fuente: Tribuna