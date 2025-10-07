Se desata balacera en Culiacán tras ataque contra policías estatales; hay cinco abatidos

Culiacán, Sinaloa.- Tras el ataque armado contra personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que privó de la vida a un agente, en el fraccionamiento Cantabria, ubicado al norte de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que elementos del Grupo Interinstitucional consiguieron repeler una nueva agresión y abatieron a cinco presuntos sicarios implicados en la muerte del uniformado caído, en hechos registrados en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro.

De acuerdo con la tarjeta informativa de la corporación policiaca, los hechos ocurrieron en la avenida Eucalipto y calle Citavaro, a unos metros de donde fue asegurado un vehículo sedán de la línea Ford gris. Asimismo, la institución informó que un policía estatal, cuya identidad también se desconoce, resultó herido, aunque se aclaró que se encuentra fuera de peligro.

La #SSPSinaloa informa que, este 7 de octubre de 2025, en relación con la agresión a policías estatales en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria, y basándose en labores de inteligencia, se ubicó en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro el domicilio donde se refugiaron los agresores. Al llegar al lugar, las autoridades que conforman el Grupo Interinstitucional fueron agredidas, repeliendo la agresión y logrando reducir a cinco presuntos delincuentes".

Asimismo, un elemento de las fuerzas del orden resultó herido y se encuentra fuera de peligro. En el sitio se localizó el vehículo que participó en el ataque y se aseguró armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Se dio vista del hecho a la autoridad ministerial para que realice las investigaciones correspondientes", detalló la SSPE en su informe.

Autoridades acordonaron el perímetro para que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizara las diligencias correspondientes. En tanto, los cuerpos fueron trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les realizará la autopsia conforme a la ley y quedarán a la espera de ser identificados oficialmente, lapso en el que quedarán resguardados por el Ministerio Público competente.

Identifican policía estatal

Fernando de Jesús 'N', de 32 años de edad, es el elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que perdió la vida tras ser atacado por sujetos armados. Trascendió que el hoy occiso y sus compañeros realizaban trabajos de prevención y vigilancia en el sector de Stanza Cantabria, cuando fueron interceptados y protagonizaron un enfrentamiento con civiles armados. El cuerpo del agente policial quedó tendido frente a una plaza comercial de la mencionada zona.

