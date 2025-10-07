Tenía 23 años: Asesinan a Roberto Alan en Navolato, Sinaloa, con ráfagas de arma larga

Navolato, Sinaloa.- Durante la mañana de este martes 7 de octubre de 2025, un joven fue ejecutado a balazos en las calles del poblado La Michoacana, cerca de las instalaciones de la Ciudad de Los Niños, en el municipio de Navolato, Sinaloa. El violento hecho provocó una movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas y trascendió que en el lugar de los hechos se encontraron casquillos de arma larga a unos metros del cuerpo sin vida.

De acuerdo con datos recabados por el portal de Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado como Roberto Alan 'N', de 23 años de edad, quien se desempeñaba como albañil y jornalero. Según los primeros informes, los hechos se registraron alrededor de las 09:30 tras el reporte sobre detonaciones de arma de fuego en el mencionado poblado, a unos metros del dren que atraviesa la comunidad y cerca de la escuela telesecundaria.

Por el momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables del asesinato, pero se presume que esta ejecución ocurrió durante esta mañana, ya que en el sitio fueron encontrados varios casquillos para arma larga, a unos metros del cuerpo sin vida", detalló el citado medio.

Privan de la vida a balazos a un joven en la comunidad de La Michoacana, Navolato. pic.twitter.com/ZFbuRQtEE7 — Noroeste (@noroestemx) October 7, 2025

Tras ser alertados sobre la situación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se presentaron en el sitio y confirmaron el homicidio, por lo que procedieron a asegurar el perímetro. En tanto, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también arribaron al sector para apoyar durante las labores. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa recabó los casquillos de arma larga que estaban en el lugar.

Una vez que concluyeron las diligencias correspondientes, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que su familia acuda a identificarlo legalmente. Cabe mencionar que familiares de Roberto Alan 'N' se movilizaron hacia el lugar del ataque y dijeron desconocer quiénes pudieron ser los responsables.

#SinaloauD83DuDEA8uD83DuDE94| Un hombre fue ejecutado a balazos con ráfagas de armas largas sobre una de las calles del poblado La Michoacana en #Navolato. pic.twitter.com/FithaQPo7L — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui