Guaymas, Sonora.- Este martes 7 de octubre de 2025 se vivió una trágica mañana en la playa de San Carlos, Guaymas, pues se encontró el cuerpo sin vida de un joven. El sujeto, el cual ya fue identificado, se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado lunes por la noche y fue rescatado de las aguas del mar, pero ya sin signos vitales.

De acuerdo con información compartida, el joven había sido reportado como desaparecido desde las 15:30 horas de ayer lunes 6 de octubre ante la Comisaría de San Carlos. El joven había estado bebiendo junto con un compañero de trabajo en una palapa pegada a la playa cuando a las 13:00 horas decidió meterse a bañar.

Tragedia en playa de San Carlos: Hallan joven sin vida en el mar; es identificado

A los pocos minutos desapareció de la vista de su compañero, que, aunque intentó buscarlos desesperadamente, no tuvo resultados positivos. Tras esto, se le dio aviso a los jefes de la empresa donde ambos son trabajadores, que optaron por reportarlo como desaparecido ante las autoridades correspondientes.

Sin embargo, la historia trucó un trágico desenlace, pues a las 6:00 horas de este martes 7 de octubre, fue encontrado flotando a la orilla de la playa; se dio aviso rápido a las autoridades de seguridad y acudió al sitio el Cuerpo de Bomberos Voluntarios para dar los primeros auxilios y rescatar al joven; sin embargo, se confirmó que no contaba con signos vitales.

Tras esto fue llevado al área de Medicina Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para llevar el procedimiento correspondiente y que los familiares puedan hacer la identificación legal para la entrega del cuerpo.

Identifican a la joven víctima

Este joven, víctima de las aguas del mar de San Carlos, fue identificado como Luis Ángel H., de 20 años de edad, originario de la Ciudad de México; se sabe que trabajaba en una empresa constructora de la localidad.

Tras los hechos, las autoridades hicieron un llamado a la población de siempre ingresar al mar en condiciones seguras para evitar tragedias de este tipo. En redes sociales, la comunidad de San Carlos expresó su tristeza por esta tragedia y consternación por los hechos, deseando pronta resignación a los familiares.

