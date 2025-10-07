Tras casi 2 semanas desaparecida, localizan con vida a la menor Melany Lizbeth en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó este martes 7 de octubre que la adolescente Melany Lizbeth Ramos López, de 17 años de edad, fue localizada con vida. La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de septiembre en el municipio de Cajeme. Mediante un comunicado, la dependencia informó que la menor se encuentra en buen estado de salud.

Aunque las autoridades no proporcionaron detalles específicos sobre el lugar exacto de su hallazgo ni las circunstancias que rodean su ausencia, se priorizó confirmar que se encuentra sana y a salvo para proceder con los protocolos correspondientes de reintegración familiar, poniendo fin a un periodo de búsqueda de casi 2 semanas. La movilización para su localización comenzó formalmente el 30 de septiembre pasado.

La Comisión emitió una ficha de búsqueda que fue difundida a través de redes sociales y medios de comunicación. En dicha alerta se detallaba que Melany Lizbeth había sido vista por última vez en Cajeme, sin especificarse una zona concreta. La ficha incluía sus datos generales para facilitar su identificación: una joven de complexión delgada, 1.60 metros de estatura, cabello castaño oscuro y un lunar característico en el lado derecho de la nariz.

La Comisiu00f3n de Bu00fasqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, MELANY LIZBETH RAMOS LOPEZ fue localizada con vida.u201cToda persona tiene un hogar, ayudu00e9mosle a regresaru201d.#Localizadaconvida Posted by Comisiu00f3n de Bu00fasqueda de Personas Para el Estado de Sonora on Tuesday, October 7, 2025

Otro hecho similar sucedió apenas ayer lunes 6 de octubre, donde la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de localización para dar con el paradero de Nataly Gracia Zapien, una joven de 20 años de edad que fue vista por última vez el pasado 5 de octubre en la colonia Miguel Hidalgo, de Hermosillo. Desde entonces, familiares reportaron su desaparición, por lo que autoridades mantienen su búsqueda activa.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, Nataly es de cabello largo, liso y tinturado y cafés medianos, además fue descrita como una persona de tez clara y complexión delgada. Mide aproximadamente 1.63 metros de estatura y cuenta con varias señas particulares: tatuajes en ambos brazos, uno de ellos con la imagen de mariposas, otro con la fecha '20-12-2021' y uno más en el antebrazo con la figura de la Santa Muerte. Además, usa brackets.

Fuente: Tribuna