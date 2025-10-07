Tras intensa persecución, asesinan a balazos a joven autista al suroriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En un hecho registrado durante la tarde del lunes 6 de octubre de 2025, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Amistad, al suroriente de Culiacán. Los primeros reportes señalan que el hoy occiso era perseguido por al menos un sujeto armado cuando circulaba a bordo de un vehículo Honda, color gris y sin placas de circulación. El violencia hecho generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, familiares acudieron al lugar de los hechos e identificaron al afectado como Felipe 'N', de quien se dijo tenía 30 años de edad, era adoptado y tenía espectro autista. Trascendió que el cuerpo sin vida del joven quedó bajo una y frente a un domicilio ubicado sobre la calle Juan Ruiz de Alarcón, esquina del bulevar Agricultores, a un lado de una tienda de autoservicio y una gasolinera.

Trascendió que, presuntamente Felipe era perseguido a pie por al menos un gatillero armado, quien le disparó en repetidas ocasiones antes de llegar a un kiosko ubicado por el bulevar Agricultores, quedando sin vida sobre la banqueta debajo de una grúa y frente a un almacén al parecer de una tienda de autoservicio", detalló el medio anteriormente citado.

Asesinan a balazos uD83DuDC64uD83DuDD6F? a un hombre en la colonia La Amistad en Culiacán uD83DuDCCD



Más información en los comentarios. pic.twitter.com/ie1LAJb7PF — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 7, 2025

Hasta el sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y, tras una breve revisión, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acordonaron la zona, además de que notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. El personal de la dependencia estatal se encargó de las diligencias correspondientes en el área.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia de ley y será resguardado por el Ministerio Público hasta que sus familiares lo reclamen oficialmente.

uD83DuDEA8??Civiles armados abrieron fuego contra un hombre quitándole la vida en la colonia Amistad, cerca del boulevard Agricultores, en Culiacán. pic.twitter.com/LsJirPRs3F — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) October 7, 2025

Lunes violento en Sinaloa

En su informe diario, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó que el lunes 6 de octubre se registraron tres homicidios dolosos y cinco privaciones de la libertad en la entidad, además de diez denuncias por robo de vehículo, según los reportes oficiales del Ministerio Público. Entre los municipios afectados por estos hechos delictivos se encuentran Mazatlán, Navolato y la capital Culiacán.

uD83DuDCC5 6 de octubre cierra con 3 personas sin vida uD83DuDD6F?, un herido uD83EuDD15 y el hallazgo de restos humanos en Sinaloa.https://t.co/M9B5ujvCiw — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui