Tras llamada anónima, rescata a dos personas en el Campanario de Ciudad Obregón; estaban amarradas

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 7 de octubre de 2025 se realizó una intensa movilización en la colonia El Campanario de Ciudad Obregón, pues una llamada anónima alertó de dos personas que estaban amarradas, por lo que las autoridades las encontraron y las rescataron del domicilio donde se encontraban.

Los hechos se registraron poco después de las 10:00 horas en la colonia antes mencionada, por las calles San Martín y Santa Rosa. Información extraoficial señala que las autoridades recibieron una llamada anónima que alertaba sobre estas dos personas que se encontraban privadas de su libertad y estaban pidiendo ayuda.

Rápidamente las autoridades se movilizaron a la zona y comenzaron a hacer un recorrido para dar con el domicilio donde se encontraban estas personas. Tras varios minutos de intensa búsqueda, localizaron la casa y procedieron a entrar para rescatar a las personas que se encontraban privadas de su libertad. Tras esto, una de las víctimas necesitó ser llevada al hospital, por lo que paramédicos de la Cruz Roja procedieron a llevarlo a un hospital local para una valoración médica; la otra persona no requirió de apoyo.

En la zona de los hechos estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes tomaron nota de los hechos y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes darán seguimiento al caso con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas; se dice que una de ellas tiene lesiones de más de 15 días en sanar.

Elementos de la AMIC se enfrentan con presuntos sicarios

También esta mañana de martes 7 de octubre en la colonia Valle Dorado se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y presuntos sicarios que habría dejado al menos dos personas lesionadas. Los hechos habrían derivado de una orden de cateo, donde los elementos lograron repeler un ataque de los presuntos criminales.

Fuente: Tribuna del Yaqui