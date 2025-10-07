Vendía metanfetamina en Sonora: Héctor ya enfrenta un proceso penal por narcomenudeo

Benjamín Hill, Sonora.- Un individuo identificado como Héctor Manuel 'N' fue arrestado y vinculado a proceso por su probable participación en delitos contra la salud. La decisión fue dictada por un juez de control, quien consideró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó suficientes pruebas iniciales para iniciar un juicio en su contra por la presunta posesión de narcótico, al parecer con fines de venta.

Los hechos por los que fue detenido ocurrieron el pasado 2 de octubre, aproximadamente a las 15:00 horas. Según el informe de las autoridades, el sujeto fue interceptado en la vía pública de la colonia Fundo Legal, en Benjamín Hill. Durante la inspección, se le encontraron 20 envoltorios de plástico que contenían una sustancia de apariencia granulada y color blanco, lo que despertó la sospecha de que se trataba de una droga.

Para confirmar la naturaleza de la sustancia, personal de servicios periciales de la Fiscalía estatal realizó los análisis químicos correspondientes. El dictamen concluyó que se trataba de metanfetamina, con un peso neto total de 7.60 gramos. Las autoridades subrayaron que la forma en que la droga estaba dosificada en paquetes individuales es un indicio clave que sugiere que su destino era la comercialización y no el consumo personal.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó como legal la detención efectuada por los agentes. Tras la formulación de la imputación por parte del Ministerio Público, se determinó vincular a proceso a Héctor Manuel 'N'. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que significa que permanecerá bajo custodia mientras avanza la investigación complementaria para evitar que se sustraiga de la justicia.

El Ministerio Público continuará integrando la carpeta de investigación para fortalecer la acusación. Por su parte, la FGJES reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir el narcomenudeo, un delito que afecta directamente la seguridad y salud pública de las comunidades sonorenses, reafirmando su colaboración con autoridades federales y municipales para prevenir y sancionar estas conductas en todo el estado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora