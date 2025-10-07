Viajaban con una fortuna en efectivo: Caen tres con miles de dólares y pesos en Sonora

Ímuris, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Sonora, informó este martes que abrió una carpeta de investigación en contra de tres individuos por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La acción judicial se derivó de un operativo en el que se aseguró una considerable suma de dinero en efectivo en divisas nacional y extranjera.

Esto fue posible gracias a una denuncia anónima que proporcionó la información a las autoridades. En respuesta, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se movilizaron a las inmediaciones del kilómetro 207+500 de la carretera federal México 15, tramo Hermosillo - Nogales. En el lugar, los agentes federales ubicaron un vehículo que coincidía con las características descritas en el reporte.

Dicha unidad portaba placas de circulación del estado de California, Estados Unidos. Al proceder con la inspección, se identificó a los ocupantes como Graciela O., Alma P. y Jesús P. Durante la revisión del automóvil, se localizaron 155 mil 215 dólares estadounidenses y 135 mil 500 pesos mexicanos. Al ser cuestionados sobre el origen del dinero, los detenidos no pudieron presentar la documentación o justificación que acreditara su procedencia legal.

Debido a lo anterior, tanto las tres personas como el vehículo y el dinero en efectivo fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF). Esta entidad se encargará de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias para determinar la situación jurídica de los implicados y proceder conforme a derecho.

La FGR destacó que este tipo de acciones refuerzan su compromiso con la sociedad para combatir los delitos de índole federal, especialmente aquellos relacionados con el sistema financiero. Asimismo, la institución reiteró la importancia de la colaboración ciudadana e invitó a la población a denunciar actividades ilícitas de forma segura y anónima a través de sus canales oficiales.

Fuente: Tribuna y FGR