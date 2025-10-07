(VIDEO) Explosión de pirotecnia en Oaxaca casi acaba en tragedia; niña en riesgo

Oaxaca, Oaxaca.- Aunque los hechos ocurrieron hace algunos días, fue hasta este 7 de octubre de 2025 cuando comenzó a hacerse viral un video en el que se aprecia el momento exacto en que una niña que viajaba a bordo de un motocarro se salvó por poco de una explosión. El incidente tuvo lugar en el Centro Histórico de Oaxaca, durante una fiesta tradicional por el 51 aniversario del Sindicato Autónomo de Empleados y Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de la ciudad.

De acuerdo con información extraoficial, al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana para atender a varias personas que presentaban crisis nerviosa. Afortunadamente, no se reportan heridos ni fallecidos, aunque las imágenes son impactantes. En el video se observa a la pequeña, vestida con jeans y una blusa lila, viajando en la parte trasera de una camioneta; sin embargo, todo cambia en cuestión de segundos cuando aparece una nube de humo, seguida de gritos y confusión.

Cabe destacar que, en cuanto inició la explosión, la menor saltó del vehículo y fue recibida por una mujer que se encontraba cerca del lugar. El material audiovisual, en solo unas horas, se ha difundido ampliamente en redes sociales, generando indignación entre los usuarios, quienes cuestionan que un suceso así ocurriera durante un evento del gobierno municipal. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.

Según la Ley Federal de Pirotecnia, los artificios permitidos son únicamente aquellos que presentan un riesgo muy reducido y están diseñados para utilizarse en áreas confinadas, incluso dentro de una vivienda. Además, cada producto debe ser evaluado y aprobado por personal de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de salir al mercado.

Recomendaciones útiles del Gobierno de México:

Debes hacer un uso responsable de los juegos pirotécnicos y evitar que las niñas y los niños los manipulen No los almacenes en casa; si lo haces, que sea en un lugar seguros, fríos y fuera del alcance de las niñas y los niños No los guardes en tus bolsillos. La fricción puede hacerlos explotar y provocarte quemaduras Supervisa a las niñas y niños durante la utilización de los juegos artificiales Extrema precauciones para evitar quemaduras y lesiones graves No lleves a la boca los fuegos artificiales, ya que te puedes intoxicar. Lávate las manos después de jugar con ellos No trates de encender cohetes que no funcionaron anteriormente Enciéndelos de uno en uno y nunca en envases de vidrio o plástico ya que los residuos pueden ser lanzados y causar heridas.

Fuente: Tribuna del Yaqui