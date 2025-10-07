Vinculan a Fabián por robar vehículo, huir de la Policía y provocar choque en Nogales

Nogales, Sonora.- Un sujeto de nombre Fabián Yovani 'N', de 25 años de edad, se encuentra bajo proceso judicial y enfrenta cargos por los delitos de daños, lesiones culposas agravadas y posesión de un vehículo con reporte de robo. La decisión fue tomada por un juez de control en Nogales, quien determinó que existían elementos suficientes para proceder con la investigación formal en su contra tras una audiencia inicial.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos que motivaron la acción judicial se remontan al pasado 1 de octubre en la colonia Bella Vista, de la ciudad fronteriza. Agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal avistaron un vehículo Nissan Pathfinder de color gris que circulaba sin placas de circulación, lo que constituyó una infracción y un motivo legítimo para una inspección.

Al indicarle al conductor que se detuviera, este ignoró la orden y emprendió la huida, dando inicio a una persecución por varias calles de la ciudad. Durante su intento de escape, el acusado condujo de manera temeraria, circulando con las luces apagadas y, como se confirmaría posteriormente, bajo los efectos del alcohol y drogas. Esta peligrosa maniobra culminó de forma abrupta cuando chocó de frente contra una patrulla municipal.

Dicha camioneta Nissan Frontier participaba en el operativo para detenerlo. La colisión provocó lesiones en los agentes que se encontraban en servicio, así como daños considerables a la unidad oficial. Tras el accidente, Fabián Yovani 'N' fue detenido en el lugar. Durante las diligencias posteriores, se constató que el vehículo Pathfinder que conducía contaba con un reporte de robo vigente, por lo que no era de su propiedad.

Vinculan a proceso a imputado por daños y lesiones culposas agravadas en Nogales



Boletín completo: https://t.co/syOQ8t8pMD pic.twitter.com/7oGf4LUdhX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 7, 2025

El Ministerio Público presentó ante el juez las pruebas recabadas, que incluían el informe policial, los dictámenes periciales sobre los daños y las lesiones, y la confirmación del estatus legal del auto. Con base en esta evidencia, el juez no solo calificó de legal la detención, sino que también dictó auto de vinculación a proceso. Como parte de la resolución, se le impusieron al imputado las medidas cautelares correspondientes para asegurar su presencia durante el resto del procedimiento legal.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora