Accidente en Guasave: Atropellan a un adulto mayor con andadera en la zona centro

Guasave, Sinaloa.- La noche del pasado martes 7 de octubre de 2025, alrededor de las 21:10 horas, un hombre identificado como Rolando, de 79 años, resultó lesionado tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la calle Vicente Guerrero, entre Cuauhtémoc y Emiliano Zapata. De acuerdo con información extraoficial, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital de la colonia Doctores para recibir la atención médica correspondiente.

Al lugar acudieron agentes preventivos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes evaluaron las heridas del adulto mayor y finalmente determinaron que lo mejor era llevarlo a un nosocomio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el estado de salud del afectado, pues ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto. Por lo pronto, este medio de comunicación se mantendrá al tanto de cualquier novedad.

Incidente

Según medios locales, don Rolando intentaba cruzar la calle con el apoyo de su andadera negra cuando fue embestido repentinamente por un automóvil Nissan Versa, color rojo, modelo 2013. Posteriormente se supo que el responsable era un joven identificado como David, de 26 años, quien presuntamente no se percató de la presencia del peatón. Cabe recordar que siempre se debe conducir con extrema precaución, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad es limitada.

La víctima se encuentra en el hospital

Elementos de la Coordinación de Movilidad Sustentable se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y aseguraron el vehículo involucrado. Por su parte, el Gobierno de México mantiene una serie de recomendaciones para peatones, entre ellas: no cruzar corriendo, evitar saltar o esquivar obstáculos y jamás hacerlo distraídos.

Fuente: Tribuna del Yaqui