Accidentes en Hermosillo: Camioneta de la AMIC choca y mujer se estrella contra un árbol

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este miércoles 8 de septiembre de 2025 se registró un fuerte accidente en la capital del estado, en el que estuvieron involucrados un sedán particular y una unidad tipo pick up perteneciente a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). De acuerdo con información extraoficial, el percance ocurrió en el cruce del bulevar Solidaridad y la calle Álvaro Núñez, en la colonia Progresista.

El incidente se reportó alrededor de las 09:20 horas, y entre los primeros respondientes se presentaron agentes municipales y elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, quienes constataron que, afortunadamente, los implicados se encontraban fuera de peligro. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que la responsabilidad recaería en el conductor del automóvil particular, quien presuntamente cerró el paso a la unidad oficial de la AMIC, provocando la colisión y que uno de los vehículos terminara sobre el camellón central.

Como suele ocurrir en estos casos, la zona fue acordonada por personal de Seguridad Pública Municipal para realizar las indagatorias correspondientes. La Fiscalía General de Justicia Del Estado De Sonora informó que el vehículo oficial pertenece a la base San Pedro y se dirigía hacia Hermosillo. Por lo pronto, el peritaje continúa en proceso para determinar las responsabilidades del accidente.

Se estrelló contra el árbol

En otro punto de la ciudad, alrededor de las 10:00 horas, en el cruce de las calles Ventolera y Peñaflor, de la colonia La Cholla, al poniente de Hermosillo, una mujer de identidad desconocida terminó impactándose contra un árbol. Se informó que en el vehículo también viajaba una menor de edad, quien resultó ilesa, mientras que la conductora presentó algunas laceraciones. No obstante, decidió trasladarse por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

Los accidentes viales se han vuelto cada vez más frecuentes y, en la mayoría de los casos, obedecen a descuidos o distracciones.

Por ello, la Secretaría de Salud (SSA), a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), emite una serie de recomendaciones que podrían resultar de gran utilidad: revisar el vehículo antes de salir de casa, evitar distractores al conducir, mantener la vista al frente, conservar la distancia entre automóviles y respetar los límites de velocidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui