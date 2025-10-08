Activan el Código Rojo en Hermosillo por presunta BALACERA nocturna: Esto se sabe

Hermosillo, Sonora.- La violencia no descansa en Hermosillo, la capital de Sonora, que desde el pasado fin de semana ha sido escenario de múltiples ataques armados. Ahora, la noche de este martes se registró un nuevo ataque armado en inmediaciones de la colonia Ley 57, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, martes 7 de octubre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en la calle Artículo 123, entre las vialidades Monteverde y Reforma, en la colonia ya mencionada de Hermosillo. Vecinos señalaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, que un comando armado comenzó a disparar en la vía pública, y que en este ataque presuntamente una persona resultó herida.

Autoridades se movilizaron por un presunto ataque armado en Hermosillo. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También llegaron oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional. Sin embargo, las autoridades no encontraron indicios balísticos.

Durante varios minutos, las autoridades estuvieron en la zona, revisando viviendas y entrevistando a vecinos, aunque no se lograron esclarecer los hechos. Según declararon vecinos de la zona, el lugar es señalado como un presunto punto de venta de narcótícos y había sido objeto de una agresión similar con anterioridad, sin que hasta el momento las autoridades hubieran procedido a su cierre.

#Seguridad | Vinculan a Fabián por robar vehículo, huir de la Policía y provocar choque en Nogales uD83DuDC64uD83DuDE98uD83DuDEA8https://t.co/Geo0vvScbw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Las autoridades mantuvieron un operativo de vigilancia en la zona para evitar nuevos incidentes y reforzar la seguridad de los habitantes de la colonia. También se solicitó la colaboración de la ciudadanía para proporcionar información que ayude a identificar a los responsables del ataque, aunque los resultados hasta ahora han sido negativos. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui