Arrestan a cuatro criminales en Hermosillo; transportaban armas y mil 400 dosis de droga

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de las labores de vigilancia y prevención delictiva, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) informó sobre la detención de cuatro individuos en Hermosillo. El grupo fue aprehendido en posesión de armas de fuego y un considerable volumen de narcóticos listos para su aparente distribución. El hecho tuvo lugar durante un operativo en las inmediaciones de la colonia Mártires de Cananea.

Los agentes estatales interceptaron a los ocupantes de un vehículo de la marca Chevrolet, identificados como Manuel 'N', de 37 años de edad; Jesús 'N', de 47 años; Alin 'N', de 26 años; y Ramón 'N', de 23 años. Tras una inspección, las autoridades aseguraron dos pistolas, junto con sus respectivos cargadores y cartuchos útiles. Además, se localizaron más de mil 400 envoltorios que contenían sustancias ilícitas.

De acuerdo con el informe, aproximadamente la mitad de los paquetes, es decir, 700 de ellos, contenían hierba verde con las características de la marihuana, mientras que el resto contenía otra sustancia pendiente de identificación. Tanto los detenidos como el material bélico y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para dar inicio a la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora destacó que estas acciones forman parte de su estrategia para inhibir la circulación de armas y drogas en la comunidad, y recordó a los ciudadanos la disponibilidad de la línea anónima 089 para reportar cualquier actividad sospechosa.

Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó este mismo miércoles que realizaron operativos recientes en Nogales, que resultaron en la detención de dos individuos por su presunta implicación con la delincuencia organizada. Ambos enfrentan ahora un proceso judicial por delitos federales relacionados con el tráfico de fentanilo y la posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En ambos casos, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó ante jueces federales las evidencias necesarias para que se dictara vinculación a proceso penal contra estas dos personas, identificadas como Daniel G. y Leonardo M.

Fuente: Tribuna y PESP