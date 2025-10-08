Arrestan a implicado en secuestro de mujer y hombre en Hermosillo; uno sigue desaparecido

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles sobre un avance en la investigación de un caso de alto impacto ocurrido en la ciudad de Hermosillo. Juan Manuel 'N', de 24 años de edad, fue vinculado a proceso penal después de que fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, desaparición de persona y asociación delictuosa.

La resolución judicial fue dictada durante la audiencia inicial, la cual se celebró tras la ejecución de una orden de aprehensión en contra del imputado. El juez de control determinó que existen evidencias suficientes para presumir su participación en los hechos y, como parte del procedimiento, concedió un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, el Ministerio Público continuará recabando datos para fortalecer el caso.

Según la carpeta de investigación, los hechos se remontan a la noche del 22 de febrero de 2025, alrededor de las 22:00 horas. En esa fecha, un grupo de individuos, entre los que presuntamente se encontraba el ahora detenido, irrumpió con violencia en un domicilio de la colonia Privadas del Real Sección Dos. Utilizando armas de fuego, sometieron y secuestraron a los dos residentes del inmueble, una mujer de 42 años y un hombre de 40.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a una ubicación desconocida, donde fueron sometidas a interrogatorios y agresiones físicas. Más tarde, se les reubicó en un segundo inmueble, donde continuó el cautiverio. Los reportes indican que, el 24 de febrero, la mujer fue liberada por sus captores. Sin embargo, el paradero del hombre de 40 años sigue siendo desconocido, manteniéndose su estatus como persona desaparecida.

Por último, la Fiscalía de sonora reiteró su compromiso de continuar con las indagatorias de manera exhaustiva para esclarecer este caso. Las labores de inteligencia y de campo se centran en dos objetivos prioritarios, la localización de la víctima y la plena identificación y captura de todos los demás implicados en este acto delictivo que atenta contra la libertad y la seguridad de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora