Asesinan a 'La Plástico', presunta narcomenudista de Tepito; cuatro sujetos la acribillaron

Ciudad de México.- La noche del lunes 6 de octubre de 2025 se reportó el asesinato a balazos de una mujer identificada como Yolanda Avilene 'N', mejor conocida como 'La Plástico', en hechos registrado en el Barrio de Tepito, en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. Según información del periodista Carlos Jiménez, la hoy occisa era señalada de operar un local de venta de drogas y su apodo se debe al gran número de operaciones estéticas a las que se había sometido.

De acuerdo con información proporcionada por el comunicador, la víctima mortal presumía su vida de lujos en redes sociales que presuntamente costeaba con las ganancias de la venta de estupefacientes. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de unos edificios que se ubican en la zona de Tepito, hasta donde arribaron sujetos armados y acribillaron a balazos a la fémina. Trascendió que en el lugar del ataque, autoridades encontraron un radio portátil.

Extraoficialmente se presume que en el atentado participaron al menos cuatro hombres, quienes, además de privar de la vida a 'La Plástico', hirieron a una acompañante que fue identificada como Hilda 'N', La otra víctima tuvo que ser trasladada a un hospital del sector para recibir atención médica por las heridas de bala que sufrió. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se encargaron de las diligencias correspondientes.

Las ganancias y las drogas de 'La Plástico'. Es la mariconera y la mochila que llevaba anoche Yolanda Avilene Espinoza. Tenía un punto de venta en Tepito… esos billetes y monedas eran sus ganancias, y esa su mercancía. Hoy está muerta", escribió Carlos Jiménez en la red social X.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) quedaron a cargo de las investigaciones del caso. Hasta el momento, ninguna autoridad ha proporcionado datos sobre los responsables del ataque armado en el que perdió la vida Yolanda Avilene 'N'.

Con respecto al radio portátil que fue localizado por los uniformados en la escena del crimen, Jiménez detalló que este tipo de aparato es usado por los 'halcones' de Tepito para alertar a sus cómplices sobre alguna situación, presencia de enemigos o la llegada de las autoridades.

