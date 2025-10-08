Ciudad Obregón, Sonora.- Ayer TRIBUNA te informó de una fuerte balacera en la colonia Valle Dorado de Ciudad Obregón, producto de un enfrentamiento entre sicarios y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en el que una persona resultó herida y otra más falleció. Tras los hechos, las autoridades revelaron más información e identificaron a los responsables, donde hay una mujer implicada.

Como te contamos, los hechos ocurrieron el martes 7 de octubre alrededor de las 11:20, en las calles Cempoal y Fértil de la colonia Valle Dorado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que lo anterior fue parte de un operativo especial. Agentes de la AMIC repelieron una agresión con arma de fuego y lograron neutralizar a un atacante y detener a otro individuo, que se enfrentaron a la policía cuando ejecutaban una orden de cateo.

Balacera entre sicarios y agentes de AMIC en Ciudad Obregón: Identifican a implicados; hay una mujer

Cuando elementos de la AMIC se disponían a ejecutar una orden de cateo en un inmueble propiedad del hoy detenido, Luis Fernando 'N', dos sujetos a bordo de un vehículo Honda City recibieron a los agentes con disparos de arma de fuego, por lo que los elementos ministeriales repelieron la agresión con sus armas de cargo.

Tras el fuerte enfrentamiento, se logró la detención de los dos probables responsables, identificados como Luis Fernando 'N', de 29 años, y Daniel Alberto 'N', también de 29 años, quien falleció mientras recibía atención médica; esto te informó TRIBUNA ayer por la tarde. Las dos personas portaban arma de fuego y son señaladas por el delito de homicidio en grado de tentativa contra funcionarios públicos.

En el cateo se aseguró el vehículo y una pistola Smith & Wesson, calibre 9mm, localizada en el compartimiento oculto del Honda City, la misma que Servicios Periciales ha establecido que coincide con el casquillo localizado en la agresión en contra de los menores el 4 de octubre 2025 en la colonia Posadas del Sol, al igual que el vehículo, plenamente identificado en ese hecho, que dejó tres jóvenes lesionados y un fallecido.

En el boletín informativo se señaló que al realizar el cateo en el inmueble se encontró droga en el domicilio, 40 envoltorios plásticos con cristal; también fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común a Nancy Karina 'N', exesposa de la persona lesionada en el enfrentamiento con agentes ministeriales.

Ciudadanos captaron momentos del enfrentamiento entre elementos de la @Amicsonora y presuntos delincuentes este martes en el sur de Ciudad Obregón.



En el lugar se logró la detención de tres personas, una de ellas ya perdió vida. @fgjesonora pic.twitter.com/IKvyoHWDsH — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES