Capturan a dos sujetos con más de 11 mil pastillas de fentanilo y armamento en Nogales

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó este miércoles que realizaron operativos recientes en Nogales, Sonora, que resultaron en la detención de dos individuos por su presunta implicación con la delincuencia organizada. Ambos enfrentan ahora un proceso judicial por delitos federales relacionados con el tráfico de fentanilo y la posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En ambos casos, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó ante jueces federales las evidencias necesarias para que se dictara vinculación a proceso penal contra estas dos personas, identificadas como Daniel G. y Leonardo M. En el primer hecho, Daniel G. fue detenido durante un cateo ejecutado en un inmueble de la colonia Las Torres, en Nogales. Durante la inspección, las autoridades aseguraron un cargamento de 10 mil 947 pastillas de fentanilo.

Además de tres cargadores, múltiples cartuchos para arma de fuego y 10 equipos de telefonía celular. El operativo fue una acción conjunta entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Tras su detención, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas ante un juez de Distrito en Hermosillo.

El juez determinó vincular a proceso a Daniel G. por los delitos de contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio, y por la posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo militar. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa, lo que significa que permanecerá detenido durante el proceso, y se fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria.

El segundo caso sucedió en el fraccionamiento residencial El Conquistador, también en Nogales, donde fue aprehendido Leonardo M. En el inmueble donde se encontraba, las autoridades decomisaron 416 tabletas de fentanilo, un arma de fuego tipo pistola, 24 cartuchos útiles, dos cargadores, cuatro teléfonos celulares y dos camionetas. El Ministerio Público Federal presentó las pruebas ante el Centro de Justicia Penal Federal en Sonora.

El juez dictó vinculación a proceso para Leonardo M. por los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo con fines de comercio, así como posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Al igual que en el caso anterior, se le dictó prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. Ambos individuos se encuentran ya bajo el sistema judicial, a la espera de las siguientes etapas procesales.

Fuente: Tribuna