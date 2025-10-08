Conmoción en Jalisco: Muere bebé de un año tras caer en una cubeta con agua en Tonalá

Tonalá, Jalisco.- Una auténtica tragedia se registró en el municipio de Tonalá, Jalisco, cuando una bebé de un año de edad cayó dentro de una cubeta con agua en el interior de su vivienda, la cual se ubica en la colonia Lomas del Pedregal. La menor fue trasladada a la sala de urgencias de la Clínica 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se localiza sobre la avenida Tunaltecas, en donde se confirmó su muerte.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, la menor se encontraba bajo el cuidado de sus familiares, cuando, en un presunto descuido, cayó al interior de un recipiente que contenía agua. Trascendió que la pequeña sufrió una inmersión que derivó en un cuadro de ahogamiento y, a pesar de recibir atención médica, terminó por perder la vida. Al llegar al nosocomio, personal médico confirmó que el bebé ya no contaba con signos vitales.

Una vez que fueron alertados sobre el caso, elementos de la Policía Municipal de Tonalá y de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco se presentaron en el nosocomio, en donde realizaron las investigaciones correspondientes. Los uniformados se encargaron de resguardar el área, al mismo tiempo que el Ministerio Público coordinó las diligencias necesarias y notificó a los padres de la bebé para que puedan rendir su declaración ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Una familia acudió a un hospital del estado con una pequeña de apenas 1 año de edad, la cual fue encontrada al interior de una cubeta con agua. Los familiares inmediatamente se trasladaron hasta este hospital para recibir el apoyo de los médicos, sin embargo, poco se pudo hacer debido a que la bebé ya no contaba con signos vitales", reportó TV Azteca Jalisco.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas pertinentes. Cabe mencionar que esta lamentable noticia ha generado conmoción en Tonalá y en la comunidad jalisciense en general. Por el momento, la Fiscalía de Jalisco se encuentra realizando las indagatorias complementarias para esclarecer los hechos y determinar si fue o no un descuido por parte de sus cuidadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui