Detienen en el sur de Sonora a chofer de tráiler que transportaba cargamento de fentanilo

Huatabampo, Sonora.- Como resultado de acciones coordinadas entre las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora, autoridades concretaron la detención del chofer de un tráiler, cuyo en su interior transportaba un cargamento de fentanilo. Una vez que se efectuó la aprehensión, el sujeto y la carga asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, instancia que se encargará de determinar la situación jurídica del sospechoso.

De acuerdo con el informe oficial, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF) y la Policía Federal Ministerial (PFM) se encargaron de detener al hombre identificado como Luis Alberto 'N', quien es señalado por transportar la sustancia ilícita que se encontraba oculta en el camarote de un tractocamión, perteneciente a una empresa de paquetería.

Según el reporte de las autoridades, la unidad de carga provenía de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino final la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. La captura del sujeto ocurrió sobre la carretera Federal 1460, tramo Navojoa–Los Mochis, a la altura del kilómetro 93+100, en inmediaciones del Ejido Estación Luis, perteneciente al municipio de Huatabampo.

Como resultado de las acciones realizadas, fuerzas federales encontraron 15 paquetes con las leyendas 'BB1' y 'KFIR', que contenían un total de 16 kilos 400 gramos de fentanilo, esto dentro del tractocamión acoplado a un semirremolque con placas del Estado de Maine, Estados Unidos. Luis Alberto 'N', así como el material asegurado, fue presentado ante el Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

La unidad transportaba 16 kilos 400 gramos de fentanilo.

Detienen a chofer con armas largas

En otro caso similar registrado sobre la carretera federal México 15, en el tramo carretero Hermosillo-Nogales, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a un individuo identificado como Óscar 'D', quien también fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de transporte de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

